Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları stadyumda sürdü

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Ersan ERDOĞAN /MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 mayıs Gençlik, Spor ve Atatürk´ü Anma Bayramı etkinlikleri 19 Mayıs stadyumundaki pragramla sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleri ve sporcular katıldı. 19.19'da okunan İstiklal Marşı'nın ardından törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak balonları gökyüzüne saldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da etkinliğe canlı bağlanarak 19 Mayıs Bayramını kutladı. Etkinlikler sporcuların gösterileri ile son buldu.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-05-19 23:03:45



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