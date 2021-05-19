Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Beceren Sokak'ta bulunan bir apartmanın yağmur suyu borularından gelen sesler üzerine vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boru içerisinde kedinin sıkıştığını tespit etti. Kedinin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler daha sonra borunun etrafını kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi çevre sakinleri tarafından bakıma alındı.

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