Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, inşaatı yeni tamamlanan evde oda seçimi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Yunus Çakmakçı'yı tek kırma av tüfeğiyle vurarak öldüren Murat Çakmakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Çakmakçı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, hayatını kaybeden Yunus Çakmakçı öğle saatlerinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),(DHA)OTOĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-05-19 23:55:00



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