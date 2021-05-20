Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı



Doğan ÇİZMECİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir iş yeri ve 4 eve yapılan uyuşturucu baskınında 1702 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre´de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 4 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1702 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Doğan ÇİZMECİ

2021-05-20 00:39:20



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