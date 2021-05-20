Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami yeniden yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami yeniden yapılıyor

İHA

Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami yeniden yapılıyor

22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camisinin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni cami inşa ediyor. Zemin katta kolon betonu dökülen ve inşaat çalışmaları hızla devam eden caminin önümüzdeki aylarda ibadete açılması planlanıyor.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ağır hasar aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine yeni cami yapımı için söz vermişti. Mahalle sakinlerine verdiği sözü tutan Başkan Ergün, proje çalışmalarının ardından, hızla inşaat çalışmalarını başlattı. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarında önemli yol alınırken, kolonda zemin katta beton dökümü gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre ve mahalle sakinleri ile birlikte yürütülen çalışmayı inceledi. Proje üzerinde mahalle sakinlerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, caminin modern ve estetik görüntüsünün yanı sıra ahşap işçiliği ile de dikkat çektiğini ifade etti.

“Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak”
İnşaat çalışmaları hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, ”Alınan yıkım kararının ardından Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından caminin yıkımı yapıldı. Başkanımızın talimatlarıyla da caminin projesi hazırlandı. İhale sürecinin ardından, yer teslimini yaptık. Temel betonumuzu döktük. Zemin kattaki kolonların betonları dökülüyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde cami de inşaat çalışmalarını tamamlayarak, ibadete açmayı planlıyoruz.” dedi.

Başkan Ergün sözünü tuttu
Cami de inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, “Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Verdiği sözü yerine getiriyor. En kısa zamanda cami ibadete açılacak.” diye konuştu.

Sözleşme bedeli yaklaşık 1 buçuk milyon TL
Yapılan hizmetin mahalle sakinleri için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, ”Bunlar güzel hizmetler. Planlanandan kısa sürede cami inşaatının tamamlanması da hedefleniyor. İnşallah, burada Cengiz başkanımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Cuma namazımızı da kılarız” ifadelerini kullandı. Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin de, yapımı hızla devam eden caminin sözleşme bedelinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğunu belirtti.
Yapımı hızla devam cami inşaatı için mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve cami imamı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün verdiği sözleri tuttuğunu söyledi. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, “Cengiz başkan söz verince yapar. Hepsinden Allah razı olsun.” derken, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, “Cengiz başkanımıza ne kadar teşekkür etsem, dua etsem azdır. Başkanımız depremin ardından, mahallemizi ziyaret ettiğinde ağır hasar alan camin yapımı da, yıkımı da bize aittir dedi. Sözünde de durdu.” dedi.
Karabörklü Camii İmamı Mustafa Akıncı ise, “Bu kadar kısa süre içerisinde cami yapımına başlanacağını düşünmüyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bizi çok memnun etti. Allah şükür olsun. Çok memnunuz.” diye konuşurken, mahalle sakini Ramazan As ise şunları söyledi: “Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla çalışan başkamızdan zaten memnunuz. Yaptığı diğer eserlerden de dolayı. Bizim camimizin de kısa sürede ibadete açılacağını ümit ediyoruz. Çalışmalar hızlı gidiyor. Memnunuz. Allah, onlara nice böyle hizmetler yapmayı nasip etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menfez çalışmaları ile yol geçişleri güvenli hale geliyor
YEREL HABERLER Menfez çalışmaları ile yol geçişleri güvenli hale ...
El hijyenine dikkat çekmek için el şeklinde kurabiye dağıttılar
YEREL HABERLER El hijyenine dikkat çekmek için el şeklinde kurabiye ...
Yunusemre’de Hanım Lokalleri eğitime başladı,
YEREL HABERLER Yunusemre’de Hanım Lokalleri eğitime başladı,
Şehzadeler Belediyesi 22 mahallenin ses ve güvenlik sistemlerini yeniledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi 22 mahallenin ses ve güvenlik ...
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı
Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Manisa FK'da bombardıman başlıyor
YEREL HABERLER Manisa FK'da bombardıman başlıyor
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ...
Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
3 şüphe üzerine durdurulan araçta 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER 3 şüphe üzerine durdurulan araçta 6 bin 298 adet ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye ...
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı ...
KADES hayat kurtardı, polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER KADES hayat kurtardı, polis baltalı kocayı vurarak ...
Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları stadyumda sürdü
YEREL HABERLER Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları stadyumda sürdü
Salihli’de “19 Mayıs” coşkusu
YEREL HABERLER Salihli’de “19 Mayıs” coşkusu
KADES'i kullanan kadın hayata tutundu Kocasının baltalı saldırısına uğrayan kadın KADES uygulaması sayesinde zarar görmeden kurtuldu Eli baltalı saldırgan adam ise polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER KADES'i kullanan kadın hayata tutundu Kocasının ...
Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal Marşı'nı okudu Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen gösterilerle kutlandı
YEREL HABERLER Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal ...
Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi tutuklandı Paylaşılamayan oda bir kardeşi mezara diğerini cezaevine gönderdi
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi ...
Yunusemreliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı
YEREL HABERLER Yunusemreliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı
Manisa'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu 5 adrese yapılan operasyonda bin 702 adet sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu 5 adrese ...
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele
YEREL HABERLER Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik ...