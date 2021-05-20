Arsaya dökülen 'moloz' iki aileyi karşı karşıya getirdi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan moloz dökme tartışması sonrası, taraflardan biri önce diğer ailenin bakkal dükkanına saldırdı, ardından havaya ateş açtı. Polisin ayırdığı kavgada, silahı ateşleyen şüpheli ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi´nde meydana geldi. Cahit Erkaya (55) ile İzzet Kaya (53) arasında boş arsaya dökülen moloz nedeniyle tartışma çıktı. Cahit Erkaya boş arsadaki molozların kaldırılmasını isterken, İzzet Kaya ise arsadaki molozlar için belediye ekiplerine haber verildiğini ve gün içerisinde ekiplerin gelerek molozların kaldırılacağını söyledi. Bu cevap üzerine İzzet Kaya ile tartışmaya başlayan Cahit Erkaya yerden aldığı moloz parçalarını İzzet Kaya´nın bakkal dükkanına fırlattı. Olay yerine gelen Cahit Erkaya´nın yeğeni Ogün E. de yanında getirdiği tabancayı havaya ateşledi. Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede, aileler güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan, silahı ateşleyen Ogün E. ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ifadesine başvuran ekipler, havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Ogün E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-05-20 21:23:56



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