Başkan Bilgin'den birlik ve beraberlik mesajı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı'da kısa süre önce teşkilat kurma çalışmalarını tamamlayan ve ilçe binasını hizmete açan Demokrat Parti İlçe Başkanlığını ziyaret birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ziyarette, DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek, DP Saruhanlı İlçe Başkanı Büşra Ardıç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet eden Bilgin, Millet İttifakı çatısı altında yer alan Demokrat Parti'nin Saruhanlı'da teşkilatlanmasının önemli olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Demokrat Parti'nin Saruhanlı'da yeniden teşkilatlanmasının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Bilgin'in ziyaretinde CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyesi Ali Karaca da yer aldı.

DP İl Başkanı İdris Mecek ise ziyaretinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür ederek, Millet İttifakını iktidara taşımak için gayretle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.