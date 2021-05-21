Turgutlu rengarenk bir görünüme kavuşuyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda yedi mahallede tamirat, boyama ve çiçeklendirme çalışmaları tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu üzerinde çiçeklendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yetiştirilen çiçekler Yedieylül Yoluna renk kattı. Kurudere ve Çepnibektaş mahallelerinde bordür taşı boyama çalışmaları da ekipler tarafından ayrıca tamamlandı. Şehit Hakan Uykan Parkı’nda yer alan çocuk oyun grubunun boyaması da ekiplerce yürütüldü.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelindeki tamirat çalışmalarını dört bir yandan sürdürüyor. Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu ile Şehitler Mahallesi Nergiz ve Hürriyet Sokaklarında kaldırım tamiratına ekipler gün boyu devam etti. Ekipler ayrıca Güney ve Dağyeniköy Mahallelerinde parke tamiratlarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Parke ve kaldırım taşı ile kaplanan sokaklarımızın altyapı çalışmaları ve yaşanan yoğun yağışların ardından zarar gören bölümlerini tamirat ve bakım çalışmalarımızla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuk oyun gruplarımızın boyama çalışmalarına bir yandan devam ederken bir yandan da kırsal mahallelerimizdeki rengi solan ve hoş görünmeyen bordür taşlarının boyama çalışmalarını tamamladık. Bütün bunlarla birlikte şantiyemizde yetiştirdiğimiz çiçekleri toprakla buluşturmaya, Turgutlu’muzu rengarenk ve canlı bir görünüme kavuşturmayı sürdürüyoruz” dedi.

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