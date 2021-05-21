Manisa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Akif Yıldırım (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Topuzdamları Mahallesi'nden Kula'ya doğru seyir halinde olan Akif Yıldırım yönetimindeki 45 RP 786 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Akif Yıldırım devrilen traktörün altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akif Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, Akif Yıldırım'ın cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-05-21 21:51:28



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