Salihli Belediyesi can dostlarını unutmuyor

Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın 7 günü sokakta yaşayan hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Doğada yaşayan sokak hayvanlarına yazkış demeden gıda desteğinde bulunan Salihli Belediyesi, salgın sürecinde ve sokağa çıkma yasağı uygulamasında beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Yörük Mahallesi, Kurşunlu Piknik Alanı, Alt ve Üst Fevzipaşa Caddesi, Gümüşçayı Alanı, Karaağaç Parkı, Ali Baba ve Özgürlük Parklarında bulunan yem odaklarına düzenli olarak su ve mama bırakılarak yem odaklarının çevresi dezenfekte edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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