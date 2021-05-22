Salihli'de pedallar gençlik için çevrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 7’den 70’e vatandaşlar pedal çevirip bisiklet sürdü.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi önünde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir araya gelen bisiklet severler, şehir turu attıktan sonra, turunu Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Jandarma Şehitlik Anıtı önünde tamamladı. Jandarma Şehitlik Anıtı’nda saygı duruşunda bulunan bisiklet severler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik Haftası’nda bisiklet turu düzenlediklerini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Bu etkinliğimiz bisiklet kullanıcıları için güzel bir etkinlik oldu. Genç, yaşlı, kadın, erkek hep birlikte bisiklet kullanıp, pedal çevirdik” dedi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak, Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ayaz, bisiklet turunun yanı sıra online satranç turnuvası, online barfiks çekme yarışı, online plank yarışı ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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