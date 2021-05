Alaşehir'de tapu kadastro personeli günlerini kutladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tapu ve Kadastro Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlandı.

Alaşehir Tapu Kadastro Müdürü Mehmet Çavdar ve personeli, kuruluşlarının 174. yıl dönümü dolayısıyla Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Kaymakam Uçgun'a bilgi veren Tapu ve Kadastro Müdürü Mehmet Çavdar, "Kurumumuz 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhanei Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanunla belirlenmiştir. Her yıl 21 Mayıs gününü Tapu Kadastro Günü olarak kutluyoruz" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü işlemler ile tescil işlerinin yapılmasını, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamaktadır. Son yıllarda vatandaşlarımızın tapu teşkilatından aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet her geçen gün artmaktadır. Özellikle webtapu, tapu takas, ehaciz, eterkin, parsel sorgulama, erandevu, Türkiye tapu, 3 boyutlu kadastro gibi projelerle vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmaktadır. Verdikleri hizmetlerden dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

