Alaşehir'e Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde sağlık hizmetleri binası yapılacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, içerisinde ilçe sağlık müdürlüğü, aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil servis biriminin bulunacağı Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle sağlık hizmetleri binası yapılacak. 11 milyon liraya mal olacak binanın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Alaşehir'e inceleme ziyaretinde bulundu. İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilçe sağlık müdürlüğüne ait bin 700 metrekare alan üzerinde yapılması planlanan sağlık hizmetleri binası ile ilgili incelemelerde bulundu. 3 katlı olarak Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle yapılacak olan binada; ilçe sağlık müdürlüğü, aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil servis birimi aynı anda hizmet verebilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Alaşehir’de yapacağımız sağlık müdürlüğü binasında ilk kez Osmanlı ve Selçuklu mimarisi kullanacağız. 3 katlı olarak inşa edilecek binamızda sağlık müdürlüğü, aile hekimliği ve 112 Acil Servis hizmetleri verilecek. Kaliteli ve son model teknolojilerin kullanılacağı binamız 11 milyon liraya mal olacak ve bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli hizmetler vermek, hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayaklarına taşımak" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici’ye ziyaretinde, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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