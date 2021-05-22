Hem arılarını hem de heveslerini çaldılar

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanlarına dadanan hırsızlar, 3 kişiye ait toplamda 7 kovanı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların arıcılıktan anlayan kişiler olduğunu ve kovanları seçerek çaldığını belirten arıcılar, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı eteklerindeki arı kovanlarına dadanan hırsızlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü kovanları çalarak kayıplara karıştı. Ramazan Bayramı sonrası arılarını kontrol etmeye gelen arıcılar kovanlarının çalındığını fark edince şoka uğradı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgede inceleme yapan ekipler, kovanları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



“Arılarımızı da heveslerimizi de çaldılar”

Arıcılığı bilen birinin böyle bir hırsızlık yapabileceğini söyleyen çalınan kovanların sahibi Bayram Altıntaş, "Arılarımızı burada konaklatmıştık. Ama bayramın birinci günü arılarımızı çaldılar. Hevesimizi de arılarımızı da çaldılar. Benim 3 kovanım çalındı, bir arkadaşımın 2 kovanı, başka bir arkadaşımın da 2 kovanı çalındı. 3 kovan sadece 3 bin TL ama öbür kovanlarımızı da desteklediğimiz için hemen hemen zararımız 6 bin TL’yi buluyor. Bunu bilen biri yapabilir. Normal bir şahıs gelip yapamaz bunu. En güçlü kovanlarımı almış. Destekleme kovanlarımızı almışlar. Kovanları destekleyecek olduğum kovanları almışlar. Bu işi bilen biri olduğu oradan belli. En güçlü olanı seçen adam bu işi bilen adamdır” dedi.

Arıcılığa hobi amaçlı başladığını ve başladıktan hemen sonra böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Hasan Gülhan, “Hobi amaçlı bu yıl başlamıştım ben arıcılık mesleğine. İyi de gidiyordum. Arkadaşlarımın bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyordum. Ama böyle bir olay geldi başımıza. Kovanlarımın yüzde 50’sini çaldırdım. En güçlü kovanlarımı çalmışlar. İşin başlangıcında böyle bir olayla karşılaştığım için biraz hevesim kırıldı. Arkadaşlarım destekledi. Tekrar başlayabileceğimizi söyledi. Emniyet güçleriyle bağlantılar kurduk. Tekrar heves edip devam etme kararı aldık. Çalan kişi bayramın birinci günü, mübarek bir günde çalmış. Böyle bir günde bu işi yapması ne değerlerimizle ne ahlakımızla bağdaşmıyor. Çok üzüntülüyüz. Yakalanacağını düşünüyoruz. Çünkü başka komşularımıza, arıcılarımıza zarar gelmesin istiyoruz. Bu işin takip edildiğini çalan kişiler de bilsin” ifadelerini kullandı.

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