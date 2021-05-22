MABEM seviye tespit sınavı yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde kurs almak isteyen öğrenciler için Mayıs ayında seviye tespit sınavı düzenleneceği duyuruldu. 26 Mayıs tarihine kadar ön kayıtları alacak olan MABEM, 2728 Mayıs’ta sınav gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinin (MABEM) faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerde 20212022 eğitimöğretim yılında Manisa’nın 17 ilçesinde 160 derslikte eğitim planlaması yapıldığını belirtti. Özcan, MABEM’in tecrübesiyle her geçen yıl başarısını daha ileriye taşıdığını, ülkenin önde gelen lise ve üniversitelerine öğrenci yerleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eğitim öğretime verdiği önemin bir yansıması olan MABEM’in Manisa bünyesinde önemli bir açığı kapattığını ifade eden Daire Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tüm Manisalılar adına minnettar olduklarını dile getirdi. Nisan ayında yapılacak olan seviye tespit sınavına katılacak öğrencilere şimdiden başarılar dileyen Özcan, 26 Mayıs’a kadar ön kayıtların alınacağını belirterek, 2728 Mayıs’ta sınavın gerçekleştirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.