Manisa’nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplanarak İran’a gönderildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ilk kirazın hasadına Eskin Mahallesi'nde başlandı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci kirazları hasat eden üreticiler Eskin Mahallesinde kurulan kiraz alım merkezinin yolunu tutarak ürünlerini pazarlamaya başladı.

Son yıllarda Selendi’de tütüne alternatif olarak üretilen kirazın ihracatı devam ederken, ilçede kiraz hareketliliği sabahın ilk ışıkları ile başlayıp akşam karanlığına kadar devam ediyor. Kiraz fiyatları 6 ile 20 TL arasında değişiyor. Selendi ilçe merkezi ve köylerinde en büyük kiraz bahçelerine sahip üreticiler, son yıllarda yapılan geniş kiraz bahçeleri ile geçimlerini sağlıyor. Kaliteli kirazın yetiştiği Selendi’de ihracatlık kirazlar için kiraz pazarında hareketlilik yaşanıyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayıp akşam karanlığına kadar devam eden kiraz hasadı için büyük tüccarlar üreticiden mahsulleri alabilmek için kiraz pazarında yerini alıyor. Günlük 10 ton civarında kiraz satılan ilçede kirazlar kalibrelerine göre ayrılırken daha sonra soğutuculu araçlar ile şehir dışındaki işletmelere gönderiliyor. Eskin Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda kiraz üreticisi olan Yasin Uygun, "Mahalle olarak 20 yıl önce kirazın ilk adımını atıp dikimini gerçekleştirdik. Şimdi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ürettiğimiz kirazları ihraç ediyoruz. Gün geçtikçe ilçe ve mahalle olarak bahçelerimiz genişliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Selendi’de kiraz üretimini daha da geliştirip daha çok ihracat yapmak istiyoruz." dedi.

Selendi ilçesine kiraz almaya gelen firmalar ise kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli bir sezon beklediklerini belirterek şunları dile getirdi: "Kaliteli bir ürün üretildiği zaman ister istemez talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz. Üretilen ürünleri katma değerli olarak ihracat yapmayı düşünüyoruz. Aldığımız ürünleri yurt içi ve İran’a göndereceğiz. Şimdiden sezonun üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

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