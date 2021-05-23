Manisalı cimnastikçilerin final sevinci

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MANİSA, (DHA) Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikçileri, milli formayla katıldıkları Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışmanın sevincini yaşadı. Aerobik Cimnastik Milli Takımı'yla 21-22 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada finale kalan Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman, finalde topladıkları 19.050 puanla dünya beşincisi oldu.

İlk defa Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren Manisalı milli sporcular, eylül ayında İtalya'da düzenlenecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası öncesi madalya için umut verdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-05-23 16:38:09



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