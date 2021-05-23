İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı

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Manisa'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartmanda oturan bir aile Linda ismini verdikleri köpeklerinin banyo havalandırmasından havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. Durumu İtfaiye ekiplerine haber veren ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Muradiye ve Sanayi ekipleri yetişti. Bir itfaiye erinin havalandırma boşluğuna girip aldığı ve daireye tırmanarak gerçekleştirdiği kurtarış sonrası oldukça korktuğu gözlenen köpek sahiplerine koştu. Vatandaşlar itfaiyeye alkışlarla teşekkür etti.

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