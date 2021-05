Soma davasında 2. duruşma başladı Hayatını kaybeden madencilerin aileleri dava öncesi eylem yaptı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu olmak üzere 4 tutuksuz sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşması başladı. Madenci aileleri davanın görüleceği salona yürüyerek gelerek eylem yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası davasında “Olası kastla insan öldürme” suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan yeniden yargılanmalarına başlandı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına faciada hayatını kaybeden madenci aileleri duruşmanın yapılacağı salona yürüyerek geldi. Duruşma öncesi madenci ailelerinin avukatı Can Atalay’ın açıklamalarının ardından, aileler ve avukatlar davaya HES kodları sorgulanarak alınmaya başlandı.

Birinci duruşmanın ardından mütalaasını açıklayan savcı, mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç'in ise beraatini istedi. Mütalaanın ardından sanık avukatlarının süre talebi nedeniyle ertelenen davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı.

