Turgutluspor kolları sıvıyor

TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2'nci Lig'de 5 yıl sonraki ilk sezonunu Play-Off hedefine ulaşamadan noktalayan Turgutluspor, yeni sezon yapılanmasına başlıyor. Turgutluspor Yönetimi, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Taner Kestaneci yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunda Turgutluspor'un başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
YENİ STAT AÇILIYOR
Kestaneci ve yönetim kurulu, toplantının ardından yeni sezonda kapılarını açacak kulübün yeni stadında incelemelerde bulundu. İhalesi 2013 yılında yapılıp 8 yıldır inşaatı süren 12 bin 500 seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki statta koltuklandırma ve tribün çatısının tamamlanmasından sonra saha zeminine çim serimi de yapıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-05-24 11:51:10
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