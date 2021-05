Soma Davası´nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (2)

AVUKATTAN TERS OTURMA TEPKİSİ

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, yeniden yargılanan 4 kişiden tutuksuz sanık Can Gürkan, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Diğer sanıkların ise ifadeleri bulundukları yerde alındığı için celseye katılmalarına gerek görülmediğine karar verildi. Duruşma öncesi söz alan madenci ailelerin avukatlarından Melike Polat, sanık Can Gürkan'ın ekrana sırtı dönük şekilde oturmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, teknik arıza nedeniyle Gürkan'ın sırtı dönük oturduğunu belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ

Avukat Polat, sanık Haluk Evinç'in beyanları ve tanıkların ifadelerinden havalandırmayı ters çevirdiğini kabul ettiğine dikkati çekip, bu şekilde kaç kişinin ölümüne neden olduğuna yönelik bilirkişi raporu istediklerini söyledi.

AVUKATLARIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Madencilerin avukatlarından Can Atalay ise bir gazetecinin köşe yazısında bazı bürokratların bu dava için araya girdiğini yazdığını belirtip, "Bu yazı yokmuş gibi mi yapacağız? Bu dava, Türkiye işçi sınıfının hak davasıdır" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların Evinç için bilirkişi raporu alınması ve gazetede çıkan iddiaların araştırılması konusundaki kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.

MADENCİ AİLELERİNİN AVUKATLARINDAN 'REDDİ HAKİM' TALEBİ

Bunun üzerine söz alan Avukat Nergis Tuğba Aslan, reddi hakim talebinde bulundu. Aslan, "Mahkeme başkanı ve 2 üyeyi reddediyoruz. Savcının mütalaası da evlere şenlik. Zaten bozma kararını bire bir kopyalamış. 2 üye sadece sayıyı tamamlamak için orada oturuyor. Haluk Evinç, daha fazla insanın ölümünden ve yaralanmasından sorumludur. Havalandırmanın ters çevrilmesi sebebiyle 23 kişi ölmüş, 100'den fazla işçi de yaralanmıştır. Bunların faillerini araştırmayacak mıyız? Bir gazeteci, Soma davasında araya bürokratların girdiğini iddia ediyor. Eğer bunu değerlendirmiyorsanız bu sizi adaletli olmadığınızı gösterir. Verdiğiniz kararlarla dosyayı hızla ve haziran ayındaki atamalardan önce karara çıkarmaya çalıştığınızın farkındayız. Herkes burada ancak sanıklar yok. Sanıksız yargılama yapıyorsunuz" diye konuştu.Tolga TAHÇI Ersan ERDOĞAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Tolga TAHÇI Ersan ERDOĞAN

2021-05-24 13:15:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.