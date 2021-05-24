Milletvekili Kıvırcık’tan şampiyon Manisa FK’ya tebrik

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta elde ettiği namağlup şampiyonluk nedeniyle Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı’yı ziyaret ederek tebriklerini iletti.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup şampiyon olan ve 20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü’nü ziyaret etti. Semra Kaplan Kıvırcık’ı Başkan Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı karşıladı. Takımın yaşadığı şampiyonluktan dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, kulübe TFF 1. Lig’de başarılar diledi.



Başkan Aktan, Kıvırcık’a Manisa FK forması takdim etti

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı, kutlama ziyareti nedeniyle AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’a teşekkür etti. Başkan Mevlüt Aktan, Kıvırcık’a üzerinde adının yazılı olduğu Manisa FK formasını takdim etti.

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