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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şehit Durmuş Güçlü Caddesi ile Mevlana Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Durmuş Güçlü Caddesi'nden Mevlana Caddesi'ne dönmek isteyen Yılmaz Çan (56) idaresindeki 09 YG 682 plakalı Dacia Duster marka otomobil ile Mevlana Caddesi'nden Şehit Durmuş Güçlü Caddesi'ne dönmek isteyen Enes Öztürk (21) idaresindeki 45 K 8954 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil ise evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Enes Öztürk, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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