Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)

DHA

Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)


'DAVAYA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'
Soma Davası duruşmasının ardından madenci ailelerinin avukatları, açıklamalarda bulundu. Avukatlardan Can Atalay, "Mesele çok açık. Somada 301 madencinin hayatını kaybettiği davaya siyaseten müdahale edilmiştir. Artık rezalet ortalığa fena saçılmış durumda. Gazetelerde boy boy önemli siyasetçilerin çeşitli özel ilişkiler nedeniyle bu dosyaya müdahale etmeye çalıştıkları, bir kısım yargı mensubunun buna karşı direndiği ancak başka bir kısmının buna boyun eğdiği iddia edilmektedir. Duruşma salonlarında bunu gördük. 14 Haziran´da yine Akhisar´da olacağız. Soma´yı unutursak kalbimiz kurusun, diyen herkesi buraya bekliyoruz" dedi. 
Avukat Nergiz Tuğba Arslan da mücadelelerinin süreceğini söyledi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise "14 Haziran´da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi´nde bir suç işlenmeye hazırlanılıyor. Bu suça hep birlikte suçüstü yapmamız gerekir. Uzun süredir burada büyük bir organize suç işlemektedir. Sarı sendika, sermaye ve siyaset üçgeni 301 madenciyi yuttu. Buna sessiz kalamayız. Bunu zamana yayarak suçluları kurtarmaya çalıştılar. Görülüyor ki oldukça yol katettiler. Bu defteri kapatmaya çalışıyorlar. 7 sene önceki vicdanlı insanlara sesleniyoruz. Gelin, işlenmek istenen organize suça 14 Haziran´da hep birlikte suçüstü yapalım. Onlar bu davayı kapatsalar da onların gözünün içine bakıp `Bu dava bitmedi. Yeni başlıyor´ diyelim. Bir sonraki seçimlerden sonra yapılacak anayasa değişikliğinden sonra kurulacak olan bağımsız yargıda bu davalar yeniden görülür. O zaman şimdi başka mevkilerden bakanlar da yargılanacak. Yüce divana da gidecek birileri. Herkes Soma için hesap verecek" diye konuştu.
CHP'li Özel, konuşmasının son kısmında, toplumun her kesimini 14 Haziran´da görülecek davaya katılmaya çağırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar
2021-05-24 17:46:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (3)
YEREL HABERLER Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (3)
Milletvekili Kıvırcık’tan şampiyon Manisa FK’ya tebrik
YEREL HABERLER Milletvekili Kıvırcık’tan şampiyon Manisa FK’ya ...
Salihli Belediyespor BAL’a katılmıyor
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor BAL’a katılmıyor
Atıl alan otopark olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Atıl alan otopark olarak düzenlendi
Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi’nde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camisi ve Türbesi’nde ...
Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
Kirazda rekolte düştü fiyatlar arttı Manisalı kirazcıların yüzü gülüyor Kuzey Yarımkürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’da kiraz hasadı tüm hızıyla devam ederken 25 TL’den 70 TL’ye kadar değişen kirazların fiyatları üreticiyi sevindirdi Manisa’da hasat edilen kirazlar başta Rusya ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa’ya gönderiliyor
YEREL HABERLER Kirazda rekolte düştü fiyatlar arttı Manisalı ...
Soma Davası´nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (2)
YEREL HABERLER Soma Davası´nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (2)
Yunusemreli 3 judocu Ümit Milli Takım kampında
YEREL HABERLER Yunusemreli 3 judocu Ümit Milli Takım kampında
Turgutluspor kolları sıvıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor kolları sıvıyor
Akhisarspor'dan düşme kaldırılsın çıkışı
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan düşme kaldırılsın çıkışı
Hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: ...
Soma Davası´nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma
YEREL HABERLER Soma Davası´nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma
Soma davasında 2. duruşma başladı Hayatını kaybeden madencilerin aileleri dava öncesi eylem yaptı
YEREL HABERLER Soma davasında 2. duruşma başladı Hayatını kaybeden ...
Manisalı cimnastikçiler dünya beşincisi oldu
YEREL HABERLER Manisalı cimnastikçiler dünya beşincisi oldu
Dağda motosikletiyle kaza yapan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Dağda motosikletiyle kaza yapan vatandaşı AFAD ...
İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği ...
Manisalı cimnastikçilerin final sevinci
YEREL HABERLER Manisalı cimnastikçilerin final sevinci
Selendi’nin kirazları İran sofralarını süslüyor Manisa'nın Selendi ilçesinde sezonu ilk ürünü olan kirazlar toplanarak İran'a gönderildi
YEREL HABERLER Selendi’nin kirazları İran sofralarını ...
Aslay: “Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz”
YEREL HABERLER Aslay: “Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan ...
Dereköy Mahallesinde taşkınlara karşı önlem alınıyor
YEREL HABERLER Dereköy Mahallesinde taşkınlara karşı önlem alınıyor
Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademi'ye övgü 
YEREL HABERLER Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademi'ye övgü 
Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı