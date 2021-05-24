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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün’den 'Çarşı' esnafına müjde

İHA

Başkan Ergün’den 'Çarşı' esnafına müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda 3. etap cephe sağlıklaştırması yapılması amacıyla Şehzadeler Belediyesi ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. 64 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, merkez Şehzadeler ilçesinde Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda 3. Etap cephe sağlıklaştırması yapılması amacıyla Şehzadeler Belediyesi ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi de görüşüldü.
Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Cengiz Ergün, “Eski bitpazarı dediğimiz bölgede 1 ve 2. Etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarını geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştık. 170 dükkanlık bir alan kalmıştı. Bununla ilgili proje çalışması tamamlandı ve Anıtlar Kurulu izinleri alındı. İnşallah Valiliğimiz ve Şehzadeler Belediyemizin desteğiyle buradaki çalışmalarımızı da iki etap halinde tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Madde, oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Ergün Filistin’e yönelik saldırıları kınadı
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözlerine korona virüsle mücadele ile başlayan Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı da içine alan 17 günlük tam kapanma süreci yaşadık. Ne yazık ki son iki bayramı dostlarımızla, akrabalarımızla bir arada yaşayamadık. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına tam dikkat ederek, inşallah bu kötü günleri geride bırakıp, özlediğimiz günlere en kısa sürede kavuşacağız. Bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, hemşerilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için 7 gün 24 saat görev başındaydı. Kademeli olarak normalleşme dönemine geçtiğimiz şu günlerde bir kez daha kurallara dikkat edilmesi noktasında çağrıda bulunuyor, bu salgının bir an önce bitmesini yüce Rabbimden diliyorum” dedi.

19 Mayıs’ı kutladı
Aynı şekilde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da pandemi koşullarında kısıtlı bir şekilde kutlandığını hatırlatan Başkan Ergün, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı bu kutlu gün, gençlere bayram olarak armağan edildi. Geleceğimizin teminatı ve cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimize güveniyor, bir kez daha hepimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden aziz atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Şehitlere rahmet, İsrail’e kınama
Türkiye'nşn bütünlüğü için güvenlik güçlerinin sınırlarda ve sınırların ötesinde bölücü terör örgütüne yönelik önemli operasyonlar yürüttüğünü belirten Başkan Ergün, “Ne yazık ki, son günlerde acı haberlerle sarsıldık. Suriye’de Bahar Kalkanı harekat bölgesinde yapılan hain saldırıda şehit olan Akhisarlı Teğmen Osman Alp evladımızı da yüreğimize gömdük. Vatan savunmasında canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu bağlamda İsrail tarafından Kudüs’te gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyor, alçak saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Yüce Rabbim, ülkemiz ve milletimiz üzerinde hain emelleri olanlara fırsat vermesin. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde görev yapan kahraman evlatlarımıza güç kuvvet versin. Aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Doğu Türkistan ve Filistin’deki zulüm gören kardeşlerimize, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip etsin. Bu duygularla meclis toplantımızı açıyor, bir kez daha alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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