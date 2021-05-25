Manisalı milli sporcu Türkiye rekoru kırdı

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyası devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesporun milli sporcusu Gülşen Delen, sıralama atışlarında 626.6 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milli forma altında başarıyla mücadele eden Gülşen Delen, sıralama atışlarında topladığı puanla Havalı Tüfek Büyük Bayanlar kategorisinde Türkiye Rekorunun da yeni sahibi oldu.

Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyonası, 20 Mayıs tarihinde Hırvatistan’ın Osijek kentinde başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesporun atıcılık sporcusu Gülşen Delen de 10 Metre Havalı Tüfek Büyük Bayanlar kategorisinde, turnuvada Türkiye’yi temsil ediyor. Sıralama atışlarında 626.6 puan toplayan milli sporcu Gülşen Delen, turnuvada topladığı puanla Türkiye Rekorunu kırmış oldu. Aynı müsabakada yer alan milli sporcular Şeymanur Koca 620.1 ve Aysun Uğurlu da 619.1 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milliler takım olarak attıkları 1865.8 puanla Havalı Tüfek Büyük Bayanlar Takım kategorisinde de Türkiye Rekorunun sahibi oldular.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milli sporcumuz Gülşen Delen, Havalı Tüfek Büyük Bayanlar kategorisinde bireysel ve takım olarak Türkiye Rekorunun sahibi oldu. Sporcumuzun bu başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Devam eden Avrupa Şampiyonası’nda sporcumuza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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