Turgutlu Otopark ve Pazaryerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi’nde bulunan otopark ve pazaryerindeki kamulaştırma çalışmalarının yetki ve işlemleri Turgutlu Belediyesine devredilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda, Turgutlu ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Gündemin 46. Maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi 2244 ada, 1 parsel, 7 parsel, 8 parsel ve 12 parsel sayılı imar planında bölgesel otopark ve pazaryeri alanında kalan taşınmazların kamulaştırma yetkisi ve işlemlerine Turgutlu Belediye Başkanlığınca devam edilmesi ile ilgili teklifi görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesince bugüne kadar kamulaştırılan parsellerin de ilçe belediyesine devrine karar verilirken, böylece Turgutlu Belediyesi tarafından yapılacak olan otopark ve pazaryerine Büyükşehir Belediyesince büyük ölçüde katkı sağlanmış oldu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından gelen teklif, oybirliğiyle kabul edilirken, maddenin oylanmasının ardından söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve meclis üyelerine teşekkür etti.

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