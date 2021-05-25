MASKİ, Demircili muhtarlarla duluştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demircili muhtarlarla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci ilçesine bir ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır da bulundu. Önce MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Çevik, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından İrişler, Marmaracık, Ulacık, Ören, Bardakçı, Öksüzlü, Eskihisar ve Söğütçük mahalle muhtarlarının katılım sağladığı toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verildi ve talepleri dinlendi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Gökhan Aslan ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir de hazır bulundu.

Başkan Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde uzak yakın demeden her mahallede Büyükşehir Belediyesi farkını hissettirmek için çalıştıklarını ifade eden Çevik, “Tüm ilçelerimizde muhtarlarımızla görüşerek, taleplerini dinliyoruz. Varsa sorunları yerinde tespit ediyor, muhtarlarımızın görüşlerini alıyoruz. Hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takibi açısından ziyaretlerimiz faydalı oluyor” diye konuştu.

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