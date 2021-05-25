Yunusemre Belediyesinden su baskınlarına önlem

Yunusemre Belediyesi Atatürk Mahallesi’nde su baskınlarını önlemek amacıyla üstyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi vatandaşların sorununu giderdi. Aşırı yağışlardan oluşan taşkınlıklar yapılan yol çalışması ile giderildi. 5909 sokakta yapılan yol açma çalışması ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk mahalle sakinleri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Tüm ilçede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz ilçemizde bulunan mahallelerde ihtiyaç durumuna göre yol düzenleme, kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekiplerimiz Atatürk Mahallesi 5909 sokakta sel taşkınlarını önlemek için yol çalışması gerçekleştiriyor. İlçemizde çalışmalarımız sürecek” dedi.

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