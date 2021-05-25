Gürültü yaptı diye su dağıtıcısını bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs gürültü yaptığı gerekçesiyle su dağıtıcısını bıçakladı. Su dağıtıcısı hafif yaralanırken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yılmazlar Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde su dağıtıcısı Abdullah A. (23), siparişini tamamladıktan sonra hafif ticari aracının arka kapısını kapatamadığı için 34 defa sert şekilde çarpınca, Hamza K. (44) tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle sert bir dille uyarıldı. Durumu izah eden çalışan ile sokak sakini arasında tartışma çıktı ve Hamza K. Abdullah A.'yı bıçakladı. Kolundan yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı iddia edilen suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

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