Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürülürken, 4 dönüm alan küle döndü.
Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda bugün saat 16.15'te yangın çıktı. Yangın bölgesinde 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve Turgutlu Belediyesi'ne bağlı iş makinaları görevlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahale ile daha fazla büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-05-25 19:02:39
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