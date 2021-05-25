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Jandarma, konum belirleme sistemi ile hayat kurtardı

DHA

Jandarma, konum belirleme sistemi ile hayat kurtardı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, psikolojik sorunları nedeniyle ormanlık alanda intihara kalkışan T.K. (31) ile irtibat kuran jandarma konuşarak zaman kazanırken, bulunduğu adresi belirlemeye çalıştı. Konum belirleme sistemi yardımı ile bölgeye giden jandarma ekibi, ip ile ağaca asılı pozisyonda görülen T.K'yı son anda ölümden kurtarıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 11.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Belenyenice Mahallesi'nde bir vatandaşın intihar edeceği ihbarını aldı. Belenyenice Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, intihara teşebbüs eden itfaiye personeli T.K.´nın telefonuna ulaştı. Ekipler telefonla konuştuğu T.K.´yı ikna edemedi. Görüşmeyi uzun tutarak zaman kazanan jandarma diğer yandan konum belirleme sistemi yardımı ile T.K.´ya ulaştı. Ormanlık alanda ip ile ağaca asılı pozisyonda görülen T.K., son anda ölümden kurtarıldı.
Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen T.K., kendisini kurtaran jandarmanın elini öptü. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan T.K.´nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-05-25 20:23:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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