Turgutlu’da “esrarlı eve” baskın

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri, kenevir yetiştirilen eve yaptığı baskında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ergenekon Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında kenevir üretiminde kullanılan düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı, sıvı halde bulunan gübreler, ışıklandırma, karbon filtre ve havalandırma ve nem ayarlama cihazları ile birçok saksı içinde dikili kenevir bitkisi ele geçirildi. Odaya giren polis filmleri aratmayacak manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evde bulunan şahıs ise “Ben içiciyim” dedi.

Evinde esrar yetiştirmek için düzenek kuran şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere ve üretim materyallerine el konuldu.

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