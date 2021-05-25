Mezara uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, mezarlığın içerisine poşet ile saklanan yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili yaşakanan 2 kişi tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Metin S. (28) ile Mustafa B.'nin (28), ilçeye otomobille uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Tespit edilen aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 555 sentetik ecza hapına el koyarken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, Turgutlu Mezarlığı'nda bir mezarın içerisine de poşet ile hap sakladıklarını itiraf etti. Harekete geçen ekipler, belirtilen mezar içerisinde yaptıkları çılışmada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen bin 115 sentetik ecza hapına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin S. ve Mustafa B. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-05-25 22:54:28
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