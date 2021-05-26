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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın risk haritasında 6 grup belirlendi

İHA

Manisa’nın risk haritasında 6 grup belirlendi

Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa’da gerçekleştirilen il Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa’nın afet durumu ve afetlerin olası etkinlerini ortaya koyan ve bu etkilerin en aza indirilmesi için afetler yaşanmadan önce yapılan çalışmaları kapsayan Manisa’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) online olarak 2425 ve 26 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği il geneli tüm kamu kurum ve kuruluşların katıldığı çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da katılarak bir sunum gerçekleştirdi. İnal, sunumunda itfaiye ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Manisa’daki doğa ve insan kaynaklı tehlikelerden doğabilecek riskleri azaltmak, can ve mal kaybını engellemek amacıyla Manisa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde paydaş kurum ve kuruluşlarca hazırlanmakta olan Manisa İl Risk Azaltma Planı tamamlanarak Manisa’nın afet, tehlike ve riskleri deprem, maden kazaları ve endüstriyel kazalar, yangın, seltaşkın, kütle hareketleri, meteorolojik (dolufırtınadon) ve iklim değişikliği (kuraklık) kaynaklı afetler olarak 6 afet türü belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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