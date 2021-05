19 Mayıs yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Kemal Duru tarafından ödüllendirildi. Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kulalı gençlere çok önem verdiğini dile getiren Kaymakam Duru, öğrencilerin de Bakan Kasapoğlu sayesinde sporun her branşında daha şanslı olduklarını söyledi.

Kula'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler arasında resim ve şiir yarışmaları düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler evlerinde yaptıkları resim ve yazdıkları şiirlerle uzaktan bağlantı yöntemiyle yarışmaya katılırken, öğretmenler tarafından oluşturulan jüri üyeleri, yarışmada dereceye girenleri belirledi. Kaymakam Kemal Duru ise, günün anlam ve önemine binaen birbirinden güzel resim ve şiirlerle dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Velileri ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Kemal Duru ile bir süre sohbet eden öğrenciler, dereceye girdikleri eserleri Kaymakam Kemal Duru ile paylaştı. Öğrencilerin eserlerini oldukça beğenen Kaymakam Kemal Duru ise, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kulalı gençlere oldukça önem verdiğini belirten Kaymakam Kemal Duru, sporun her branşında Bakan Kasapoğlu'nun memleketine yakışır bir şekilde başarılar elde ettiklerini dile getirdi. Manisa ilçeleri arasında eğitim alanında da oldukça başarılı olduklarını kaydeden Kaymakam Duru, Kulalı gençlerin de Bakan Kasapoğlu sayesinde sporun her branşında daha şanslı olduklarını söyledi. Spor alanında yapılan yatırımların gençlerin geleceğine hep olumlu yönde etki ettiğini de sözlerine ekleyen Kaymakam Kemal Duru, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.