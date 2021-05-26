Yunusemre Belediyespor BAL 2. Bölgede yer aldı

Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 20202021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de 12 ilden 27 takım ile 2. bölgede yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2020 2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor ile maçlarını çift devreli olarak yapacak. 4 takımlı gruplar halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak ligde her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'ine çıkma hakkı kazanacak. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak.

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