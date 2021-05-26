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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağmarmara’da üreticinin yolu yenileniyor

İHA

Dağmarmara’da üreticinin yolu yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Dağmarmara Bölgesinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, İzmir ile bağlantıyı sağlayan yaklaşık 20 kilometrelik yolda çalışma gerçekleştiriyor. Temel ve genişletme çalışması yapılan kısa süre içerisinde sathi kaplama yapılacak olan yolun, bölge için önemine değinen mahalle muhtarları; yaklaşık 30 yıldır çalışma yapılmadığını, bu yol çalışmasıyla birlikte ürünlerini daha rahat pazarlayacaklarına dikkat çekti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Dağmarmara Bölgesi’nde GüneyKuşlarKaraköy ve ÖrenKabaçınarYunusdere Mahalleleri ile İzmir arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 20 kilometrelik yolda çalışma gerçekleştiriyor. Yol genişletmesi, menfez döşemesi yapılan ve temel çalışmada sona gelinen yolda yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Hakan Ulak ve mahalle muhtarları ile birlikte inceledi.

“5 aylık özverili çalışma”
Yol çalışması yapan ekiplere kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha sonra mahalle muhtarlarına çalışma hakkında bilgi verdi. Ekiplerin 5 aydır mevcut güzergahta özveriyle çalıştığını belirten Öztozlu, “Bölgemiz için çok önem arz eden bir çalışma. Burada harcanan para kamunun parası. Yapılan her çalışmanın vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermesini önemsiyoruz. Başkanımız bizlere verdiği mesajlarla çalışmalarımıza yön veriyor. Bu anlamda “Köylü Milletin Efendisidir” Yol Medeniyettir” düsturunu bizlere aşılıyor. Biz de, bu doğrultuda çalışmalarımız yön veriyoruz. Sizler bizler için çok önemsiniz. Muhtar olarak, ayrı bir öneminiz var. Ayrıca, köylü olmanız nedeniyle bizler için ayrı bir değeriniz var. Pandemi dönemi tüm sektörler durdu. Ama tek ayakta duran, önem arz eden sektörün tarım olduğunu bir kez daha anladık. Biz de başkanımızın talimatıyla kırsala destek vermeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz” dedi.

Üretici ürünleri daha rahat pazarlayacak
Çalışmaların tamamlanmasıyla üreticinin ürünlerini daha rahat pazarlayacağına dikkat çeken Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Dağmarmara grubu olarak nitelendirdiğiniz mahallerimize hizmet veren gurup yolunda çalışma yapıyoruz. Bu noktada Irlamaz, Bozkır Mahallerinden İzmir il sınırına doğru yaklaşık 10 mahallemize hizmet veren 20 kilometrelik bir yol ağımızda genişletme çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara müteakiben de temel serme çalışmalarımızı yapıyoruz. Yollarımız çok dardı. Genişletme çalışmasıyla birlikte alt temel ve yüksek oranda yağış alan bölgelerimizde hendek çalışmasıyla, korge boru çalışmasını tamamladık. Temel çalışmalarımızın son safhasındayız. Bu bölge, tarımsal potansiyeli yüksek bir ilçe. Aynı zamanda İzmir ilimizin Ödemiş ilçesi sınırıyla bağlantılı. Aradaki ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

“30 yıldır çalışma yapılmıyordu”
Mahalle muhtarları yaklaşık 30 yıldır mevcut yolda çalışma yapılmadığını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Hacıisalar Mahalle Muhtarı Ali Acar, “Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu yol çok mükemmel. Aynı zamanda Ödemiş Bayındır bağlantı yolumuzdur. Çok güzel bir yol. Cengiz başkanıma çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.” derken, Yunusdere Mahalle Muhtarı Necati Yaşar, “Cengiz başkanımıza ve yol ekibine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” şeklinde konuştu. Kuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar da, “Bu yatırımlarımızı uzun zamandır dile getiriyorduk. Çok güzel bir çalışma oluyor. Biz üreten bir bölgeyiz. Özellikle kirazımız, taze fasulye, barbunya tarzı ürünlerimiz meşhur. Bunların pazarlanmasına sıkıntı yaşıyorduk. Yolumuz olunca bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız. Memnunuz, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden. Vatandaşımız mutlu.” diye konuşurken, Ören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ortaç şunları söyledi: “3035 yıldır bu yol çalışması yapılmadığı için zor durumdaydık. Yaklaşık 5 aydır yol çalışması yapılıyor. İnşallah çalışma tamamlandığında güzel olacak. Çok memnunuz. Allah razı olsun.” Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergün ise, “Yaklaşık 30 yıldır yolumuzda sıkıntı vardı. Kiraz zamanında ihracat firmaları yolların bozuk olduğunu yönünde sıkıntı yaratıyordu. Şuanda ihtiyaçlarımız fazlasıyla giderilmeye çalışılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz.” derken, Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Süzer şunları ifade etti: “Bu yolumuzun bizim için önemi çok. Turgutlu ve Ödemiş’e bağlı bir yol. Kiraz bölgesiyiz. Yolumuz güzel olursa ihracat firmaları rahat gelir. Şuan çalışmamız güzel gidiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun.”

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