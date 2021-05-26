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Makineden sıçrayan kıvılcım tarlayı küle çevirdi

İHA

Makineden sıçrayan kıvılcım tarlayı küle çevirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasat edilen tarlada, ürünlerin paketlenmesi sırasında makineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi Yuvacalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veli B., kendisine ait 20 dönümlük buğday tarlasında hasat yaptıktan sonra saman paketlemeye başladı. Saman paketlemesi sırasında makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otların tutuşmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 50 dönümlük alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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