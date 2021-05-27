İş dünyası normalleşmeyi bekliyor Manisa TSO mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan tam kapanma karanın ardından vaka sayılarında düşüş yaşandığı ve bu tablonun devam etmesinin ardından en kısa sürede normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek mayıs ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, “Pandemi dönemi iş dünyasını çok zor durumda bıraktı. Ekonomide çarkların dönmesi için sıcak para ihtiyacı vardı. Bu bağlamda Nefes Kredisi’nin üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki bu kredi tüm sorunlarımızı çözmese bile bize biraz olsun nefes aldırılacaktır” dedi.



“En kısa sürede normalleşme sürecine geçmeliyiz”

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan tam kapanma karanın ardından vaka sayılarında düşüş yaşandığı ve bu tablonun devam etmesinin ardından en kısa sürede normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Yılmaz, “Korona virüs salgını ve aşılama sürecine ilişkin gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Salgının geldiği en son noktada dünyada vaka sayısı yaklaşık 165 milyon, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3,5 milyonu aştı. Bu sayıları sizlere arz ederken vaka ve ölümler maalesef artmaya devam etmekte. Virüsün daha hızlı yayılan farklı varyantları her gün başka ülkelerde can almaya maalesef devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da vaka sayası günlük 240 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaşmakta. Hint varyantı bütün ülkeler için risk oluşturmaya devam ediyor. ABD’de ülkelerin yüzde 80'ine yönelik seyahat uyarıları 'seyahat etmeyin' anlamına gelen 4. seviye olarak belirledi, Almanya’da karantina önlemleri sıkılaştırıldı. Öte yandan, AB komisyonu mayıs ayı itibarıyla üye ülkelerde aşı olanların seyahatine yönelik önlemlerin azaltılmasını önerdi. Ülkemizde ise, sağlık bakanlığı tarafından paylaşılan son korona virüs tablolarına göre, 200 bin civarında Covid19 testi yapılmakta, ortalama 7 bin kişinin testi pozitif çıkmakta ve 170’in üzerinde insanımız hayatını kaybetmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrası, Türkiye’nin tamamında 29 Nisan 2021 saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 saat sabah 05.00’e kadar tam kapanma uygulandı. Bu kapanma sonucu salgın ile ilgili kötümser tablo bir nebze olsun olumluya dönüştü, sayılar azaldı. Sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan güncel korona virüsü risk haritasına göre, Manisa’da da vaka sayılarında azalış görüldü. Umarız tüm bu tedbirler salgının yayılma hızını azaltır, normalleşme sürecine geçeriz” dedi.



“Desteklerin yararlı olmasını diliyorum”

Sözlerine iş dünyasına verilen hibe destekler hakkında konuşarak devam eden Başkan Yılmaz, “21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar ile salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını nedeniyle verilecek hibeler açıklandı. Hibe desteği tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları belirlenen iki ayrı gurup için yapılacak. Birinci grupta yer alan kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile düğün salonları, okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi 235 bin işletmeye bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. İkinci grupta yer alan bakım, onarım, kaporta işleri ile uğraşanlar, tamirat, sıhhi tesisatçılar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler ve kurs işletmecilerine ise bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. Daha önce destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da ikinci guruba dahil edildi. İkinci gurupla birlikte toplam 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkâra hibe desteği sağlanacak. Salgın döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren bu kesimlere yapılan desteklerin yararlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.



“Başka sektörlerin de desteklenmesi lazım”

Hibe destekleri kapsamı dışında kalan sektörlerinde desteklenmesi gerektiğini de savunan Başkan Yılmaz, “Salgın nedeniyle yapılan son düzenlemeler ve destekler bir ölçüde vaka sayılarını azaltma ve ekonomik olarak bir destek sağladığını görmek oldukça önemli. Ancak salgın ile birlikte zor günler geçiren başka sektörlerin de desteklenmesi gerekmektedir. Bunların başında turizm sektörü gelmektedir. Oldukça büyük tutardaki yatırımlar gerektiren bu sektör, yeterli turist talebi olmaz ise maalesef zor günler yaşayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre, yeterli destekler sağlanmazsa 1 milyon 250 bin kişiye istihdam sağlayan konaklama sektörü kriz yaşayabilir. Yılların birikimiyle belli bir noktaya gelen bu sektörde, ekonomik kriz nedeniyle birçok tesis, körfez şirketlerine düşük bedelle satılıp, el değiştirebilir. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması bu nedenle olumlu bir destek olarak devam etmeli, başka destekler devreye alınmalıdır. Yılın ilk dört ayı itibarıyla bütçe gelirleri ve harcamaları sırasıyla yüzde 36,4 ve yüzde 9,7 oranında artış kaydetti. Bu dönemde bütçe fazlası 5,9 milyar TL olarak hesaplandı. Vergi gelirleri Nisan’da yıllık bazda yüzde 55,4 artarak 76,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı şekilde KDV’den elde edilen tutarlarda da artış oldu. Türk lirasında yaşanan değer kaybının etkisiyle, ithalde alınan KDV yıllık bazda 11,4 milyar TL artarak 19 milyar TL olarak gerçekleşti. Özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri de yıllık bazda yüzde 25,4 artarak bütçe gelirlerine önemli katkı sağladı. Bütçe gelirlerindeki bu artışın, belli ölçüde ihtiyaç duyulan sektörlere kaynak olabileceğini düşünüyoruz” dedi.



“Nefes kredisi Manisa iş dünyasına nefes aldıracak”

Sözlerine tam kapanmada mağdur olan üyelere yönelik nefes kredisinin tekrar hayata geçeceğini ifade ederek devam eden Başkan Yılmaz, “Yaptığımız girişimler neticesinde devletimiz ve TOBB arasında nefes kredisinin yeniden hayata geçirilmesine karar alınmıştır. Önümüzdeki günler içerisinde ayrıntıları belli olacak olan nefes kredisi bu zor günlerde üyelerimizin sıkıntılarına bir nebze olsa nefes olacaktır. Pandeminin ülkemizde ekonomik olarak etkisini göstermeye başladığı ilk günden bu yana geçen sürede üyelerimizin taleplerini anında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve webinar aracılığıyla düzenlenen toplantıda ilgili bakanlarımıza ilettik. Onlarca talebimiz karşılanırken son olarak kredi desteği talebimiz de olumlu sonuçlanarak nefes kredisi hayata geçirilecektir. 2021 Nefes Kredisi 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliği ile 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya alınacaktır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 110 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. Kredi ile ilgili detaylı bilgiyi siz üyelerimize elektronik ortamdan ileteceğiz. Bu zor günlerde Manisa iş dünyası adına gerekli tüm adımları atmaya çalışıyor ve üyelerimizin desteği ile çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Üyelerimizin menfaatlerini düşünerek yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilmek adına ilk gün olduğu gibi bugün de tüm emeklerimizi veriyoruz” şeklinde konuştu.



“Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı ülkemize hayırlı olsun”

Son olarak Teknoloji ve Sanayi hamlesi hakkında konuşan Başkan Yılmaz şunları söyledi: “Odamız ev sahipliğinde sanayi ve ticaret bakanlığımızca gerçekleşen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Mobilite Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Genel olarak MartNisan 2021’de başlayan başvurular çeşitli sektör ve ürünlere göre EylülEkim 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Mobilite teşviklerinden yararlanmak isteyen firmalarımızın ise başvurularını 8 Haziran’a kadar yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar bulunmakta. Programın ülkemiz, bölgemiz ve Manisa’mız için hayırlı olmasını diliyorum.”

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