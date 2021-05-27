Komisyon üyeleri asfalt çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonları'nın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı başarılı yol çalışmalarını yerinde görmek, katkı sağlamak amacıyla il genelinde çalışma yapılması raporu üzerine, komisyon üyelerine asfalt çalışmaları yerinde anlatıldı.

İl genelinde yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı için konulan bin 200 kilometre asfalt hedefi doğrultusunda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, büyük gayret gösteriyor. Trafik ve Ulaşım ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonları'nın 18.05.2021 tarih ve 1 sayılı 'Büyükşehir Belediyesinin yaptığı başarılı yol çalışmalarını yerinde görmek, katkı sağlamak amacıyla, ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılacak programlara ışık tutmak, ihtiyaçları yerinde belirlemek maksadıyla, bütün il genelinde çalışmalar yapılması' ile ilgili raporu doğrultusunda komisyon üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipleriyle yürüttüğü asfalt çalışmaları yerinde anlatıldı. Akhisar'da ziyarette bulunan komisyon üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek eşlik etti. Komisyon üyeleri Akhisar'da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri binasını ziyaret ettiler.



Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, komisyon üyelerini Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'da bulunan asfalt şantiyesinde ağırladı. Şantiyede bulunan ekipmanlar ve malzemeler noktasında komisyon üyelerini bilgilendiren Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, il genelinde yürütülen sathi kaplama ve beton yol uygulamalarını anlattı. Daire Başkanı Kuruçay, asfalt çalışmaları hakkında komisyon üyelerinin merak ettiği sorulara da yanıt verdi.



Asfalt çalışmasını yerinde incelediler

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Trafik ve Ulaşım ile AB ve Dış İlişkiler Komisyon üyeleriyle birlikte daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipleriyle Erdelli Mahallesi'nde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Daire Başkanı Kuruçay, asfalt çalışmaları ile öncesinde yapılan temel serimi, viraj düzenlemesi ve menfez yapımı gibi konularda teknik bilgileri komisyon üyelerine aktardı.

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