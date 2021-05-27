Anız yangını 2 küçükbaş hayvan telef etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan anız yangınında 2 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi Dombaylı Bahçeleri mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli ve İtfaiye Amirliği ve Adala Müfreze ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu Kazım Sepetçi’ye ait 2 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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