Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı; mozaiklere el konuldu

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda bulunan mozaiklere el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Karaköy Mahallesi´ndeki üzüm bağları içerisinde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, C.M. (48), V.A. (63), H.K. (50) ve Ö.G. (43) suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen mozaiklere el konuldu. Mozaikler, incelenmek üzere Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ

2021-05-28 11:25:10



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