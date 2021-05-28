Kuşluk Mahallesi’nde hayvan içme suyu göleti genişletiliyor

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kuşluk Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletinde temizlik ve genişletme çalışmalarına başladı.

Salgın dönemi boyunca önemi daha fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde mevcut göletlerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Mahalle muhtarından gelen talep üzerine, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gördes ilçesi Kuşluk Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve genişletme çalışmalarına başlanıldı. Mahallede bulunan besi hayvanları ile yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışması sonrası gölet, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.