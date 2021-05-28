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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmetli’de yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı

İHA

Ahmetli’de yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Caddesi’nde yağmur suyu altyapı çalışmalarına başladı.
İl genelinde hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı yatırımları ile adından övgüyle bahsettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde de önemli bir yatırımın çalışmalarını başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi’nde başlayan yağmur suyu altyapı çalışmalarını inceledi. İncelemelere Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Salih Tekeli ve Sedat Aydın, Ahmetli Belediyesi Meclis Üyeleri Nejdet Koldanca ve Mehmet Ali Çay, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve teknik personeller katıldı. Altyapı çalışmalarının kazasız belasız devam etmesi için kurban kesilerek dualar edildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile prestij cadde yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ahmetli ilçesinde de Demirciler ve Hükümet Caddesi’nde çalışmamız vardı. Tabi prestij caddelerde önce altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda Atatürk Caddesi’ndeyiz. Yağmur suyu hatlarının startını verdik. Altyapı çalışmalarının ardından parke kaplamaları ve prestij cadde çalışmaları yapılacak. Aydınlatma çalışmaları yaparak, projemizi tamamlayacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kılınç, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmetleri 17 ilçede olduğu gibi Ahmetli’mizde de aralıksız devam ediyor. Burada başlayan yağmur suyu altyapı çalışmaları ile merkezdeki bütün altyapı sorunumuz çözümlenmiş olacak. Akabinde prestij caddelerimiz de devam edecek. Halkımız yapılan yatırımlar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de Ahmetli’mize yapılan yatırımlar için teşekkür ediyoruz” dedi.
Belediye olarak gerekli çalışmaları sağladıklarını belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyeler olarak, kıt kaynaklar içerisinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kaynaklardan arttırarak hizmet yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada önemli bir hadise, şehrimize değer katan bir yatırım başladı. Yağmur suları hatlarımız yapılıyor. Prestij caddelerimizin devamı niteliğinde olan bir hizmet. Bu yapılan hizmet şehrin değerini arttıracak bir hizmettir. Prestij caddelerimiz yapıldıktan sonra ben inanıyorum ki o caddedeki arsanın, evin değeri artacak vatandaşımızın cebine girdi olacak. Biz bunun mutluluğu içerisindeyiz. Cengiz Başkanımızın da benim de 3’ncü dönemimiz. Şehrimize şöyle bir baktığımızda hem Manisa’da hem de Ahmetli’de şehrin değeri arttı. Demek ki her şey iyiye gidiyor. Biz de bunun çaba ve gayreti içerisindeyiz. Rabbim bu hayırlı hizmetlerin devamını getirsin, inşallah belediyelerimizin gelirleri daha da artsın ve bizler de vatandaşlarımız için daha çok hizmetler yapalım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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