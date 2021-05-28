Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi ile Turgutlu Caddesi arasında bulunan trenyolu köprüsünden sepetli motosikletiyle geçerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Kirazdiken uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken kayalıklara çarparak kalçasından yaralanan Kirazdiken cep telefonuyla ekiplere ulaştı. Kaza ihbarını alan 112, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede genci arama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunan genç düştüğü uçurumdan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ahmet Kirazdiken'in tedavisine Manisa Şehit Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.