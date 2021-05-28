Turgutlu Belediyesi tamirat ve tadilat çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üç mahallede daha parke tamiratı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üç mahallede daha parke tamiratı çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Musacalı Mahallesinde çalışmalar yürütülüyor. Ergenekon Mahallesi Hamidiye Sokak, Ömer Seyfettin Sokak ile Subaşı Mahallesi Çavdar Sokakta parke tamiratlarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yukarıbozkır Mahallesinde parke ve kaldırım taşı tamiratlarına devam ediyor. Ekipler ayrıca Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu üzerinde internet altyapısı çalışmaları nedeniyle kazılan alanda parke tamiratlarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Musacalı Mahallesinde yer alan çocuk oyun grubunda kauçuk döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Musacalı Mahallesinde yer alan köy kahvesinin boyama çalışmaları da ekiplerce yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üç mahallemizde altyapı çalışmaları sırasında bozulan parke taşlarının tamiratlarını tamamladılar. İki mahallemizde ise parke tamiratlarımız ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. Musacalı Mahallemizde bulunan çocuk oyun grubumuzda ise kauçuk döşeme çalışmasını tamamlayarak çocuklarımızın ciddi şekilde yaralanmalarının önüne geçmiş olduk. Bununla birlikte mahalle sakinlerimizin yoğunlukla kullandıkları köy kahvesinin boyama çalışmalarına ekiplerimiz tarafından devam ediliyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaçları tespit ederek eksiklerin tamamlanması konusunda gerekli tüm çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor, Turgutlu’muzu daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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