Manisa’da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılırken, 2 kişi de uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Manisa’da uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçilmesi kapsamında yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesindeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler 6 kök Hint keneviri, 31,87 gram esrar maddesi, 3,53 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan; kabin, vantilatör, ışıklandırma sistemi ve havalandırma borusu ile termometre, fan ve bitki gübresi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Yunusemre ilçesindeki farklı bir adrese düzenlenen baskında ise 239 adet reçeteli ilaç, 10,78 gram metamfetamin maddesi, 1,89 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bu adreste yapılan operasyonda ise 5 şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Her iki adreste de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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