Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık ettiği ‘Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare Toplantısına, katılan Başkan Kayda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımız çok verimli oldu. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk” dedi.

Başkan Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşen Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiklerini söyledi.

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