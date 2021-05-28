Hastanedeki hizmet kalitesi verilen eğitimle daha da artacak

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Alaşehir Devlet Hastanesi personellerine yönelik açılan 'Oda Temizleyicisi ve Kat Hizmetleri' kursu sertifikaları Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından verildi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Alaşehir Devlet Hastanesi temizlik personellerine; kat hizmetleri, oda temizliği, yatak düzenleme, temizlik araçlarının ekonomik ve düzenli kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı olarak 576 saat eğitim verildi. Eğitimin sonunda başarılı olan birinci grup 15 personele Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından “Oda Temizleyicisi ve Kat Görevlileri“ sertifikası verildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi temizlik personellerinin tamamının katılacağı eğitimin yılsonuna kadar belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Sertifika törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Kadir Gem ve yönetimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ve kursiyerler katıldı.

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